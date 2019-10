Göttingen

Darts-EM

Aus für Titelverteidiger Wade und Van Gerwen in Göttingen

Der niederländische Weltmeister Michael van Gerwen und Titelverteidiger James Wade aus England sind bei der Darts-Europameisterschaft in Göttingen schon in der ersten Runde überraschend ausgeschieden. Van Gerwen musste sich am Donnerstagabend unerwartet dem Engländer Ross Smith mit 5:6 geschlagen geben.