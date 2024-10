Aus Dresden zum NBA-Team: Neuer Kollege für LeBron James

Die Los Angeles Lakers sind in der 2. Basketball-Bundesliga fündig geworden. Ein ehemaliger Dresdner spielt jetzt in der gleichen Organisation wie LeBron James.

Los Angeles (dpa). In der vergangenen Saison noch bei den Dresden Titans in der 2. Basketball-Bundesliga aktiv, nun mit der Chance auf Einsätze in einem der erfolgreichsten Teams der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA: Die Los Angeles Lakers haben Grayson Murphy verpflichtet, für die er in der Summer League 2024 gespielt hatte. Der 25 Jahre alte Aufbauspieler könnte nun im besten Fall sogar mit Superstar LeBron James auf Korbjagd gehen.

Offen ist aber, ob Murphy es wirklich in den NBA-Kader schafft oder eher zumeist für das Farmteam der Lakers in der unterklassigen G-League zum Einsatz kommt. Nach Lakers-Angaben spielte Murphy in der vergangenen Saison 23 Mal für die Titans. Er traf 43,3 Prozent seiner Dreipunkt-Würfe. 18 Mal gelangen ihm pro Partie mehr als zehn Punkte, viermal mindestens 20 Punkte.