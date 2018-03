Aus Déjà-vu wurde noch ein Punkt

Kein Teaser vorhanden

Lief und kämpfte vorbildlich im defensiven Mittelfeld der 05-Amateure: Sebastian Knopp

Foto: Archiv/Eßling – Bernd Eßling

Gestern Abend waren im Trierer Moselstadion noch keine 14 Minuten gespielt, da wähnte sich Martin Schmidt sich um sechs Tage zurückversetzt. Als die gastgebende Eintracht im Regionalligaspiel gegen den FSV Mainz 05 II nach einem Ballgewinn nur zwei Stationen brauchte, um durch Chhunley Pagenburg in Führung zu gehen, war dies wie ein Déjà-vu. "Ich habe da gesessen und gedacht: Das kann doch nicht so weitergehen", erklärte der Mainzer Trainer während der Pressekonferenz im VIP-Zelt. "So wie dieses Tor waren letzte Woche alle."

Am Ende dieses zweiten Saisonspiels wusste Schmidt, dass es nicht so weitergegangen war. Nach der 0:5-Klatsche gegen die TSG Hoffenheim II hatten es die 05-Amateure diesmal geschafft, einen Zweitorerückstand noch in ein 2:2 umzuwandeln. Heilfroh waren sie darüber – auch wenn sie sich die Frage stellen mussten, warum sie nicht alle drei Punkte mitgenommen hatten.

Der erste Treffer der Gastgeber nämlich fiel einigermaßen überraschend. Bevor Chhunly Pagenburg in der 14. Minute einen Konter über zwei Stationen mit dem 1:0 abschloss, hatten die Mainzer das Spiel bestimmt. Dabei waren sie erstmals nach 20 Sekunden vors Trierer Tor gekommen; nach Pass von Yunus Malli war Eintracht-Schlussmann einen Tick schneller als Petar Sliskovic. Wenig später traf Fabian Kalig nur den Pfosten.

Vier Chancen zur Führung

In der zehnten Minute tat sich gleich viermal die Gelegenheit zur Mainzer Führung auf: An der Strafraumgrenze verlor Sliskovic den Zweikampf mit dem herausgeeilten Lengsfeld, Yunus Malli schoss mit dem Abpraller aus 22 Metern den nachsetzenden Keeper an, der Ball landete bei Kalig, der es aus noch größerer Distanz mit Gefühl versuchte, was der zurückgeeilte Lengsfeld gerade noch mit einer Hand vereitelte – und dann blieb Hoilett mit einem Schuss aus einem Meter hängen.

Mit dem folgenden 0:1 verloren die Mainzer jegliche Sicherheit im Passspiel nach vorne. Eine typische Szene sah so aus: Sebastian Knopp (und es ist Zufall, dass sein Name hier steht; es hätte beinahe jeder andere sein können) eroberte den Ball an der Mittellinie, ließ seinen Gegenspieler geschickt ins Leere laufen, und produzierte dann einen Fehlpass über fünf Meter.

Martin Schmidts schlimmste Befürchtungen schienen sich zu bestätigen, als Damian Roßbach auf der linken Abwehrseite den Ball verlor, eine Flanke vors Mainzer Tor segelte und Pagenburg das Kopfballduell gegen Manuel Schneider gewann – 2:0 (36.). Sicher: Pagenburg, Ex-Bundesligaprofi, verfügt über Sprungkraft und ein klasse Timing. Aber muss ein 1,77 Meter kleiner Stürmer deshalb einen 1,90 Meter großen Innenverteidiger überspringen?

"Nach der Pause haben Manu und Stefan Bell hinten alle Luftduelle gewonnen", hob Martin Schmidt später das Positive hervor. Und dazu gehörte mehr oder weniger die gesamte zweite Halbzeit, in der die Gäste auf ein flaches 4-4-2-System umgestellt hatten. Benedikt Saller, einer der vier Perspektivspieler, die vorige Woche noch nicht im Team gestanden hatten, scheiterte mit einem wuchtigen Kopfball noch am Aluminium (51.). Petar Sliskovic hätte mit etwas mehr Ruhe im Abschluss ganz alleine für einen Punktgewinn sorgen können. Doch es war ein Abwehrspieler, der die nicht mehr zu übersehende Mainzer Dominanz auch auf die Anzeigetafel übertrug: Fabian Kalig köpfte nach Eckball von Jared Jeffrey den Anschlusstreffer (57).

Und nachdem die Gäste zwei, drei gefährliche Kontersituationen der ansonsten nur noch auf Verteidigung der Führung bedachten Trierer überstanden hatten, gelang ihnen noch der Ausgleich: Lucas Röser ging rechts bis zur Grundlinie, passte den Ball an den Fünfmeterraum, und Jaineil Hoilett trat diesmal mit dem rechten Innenrist kompromisslos gegen die Kugel (78.).

"Die zweite Halbzeit hat, aufs Ganze gesehen, Gerechtigkeit gebracht", sagte 05-Trainer Schmidt. Sein Team erfuhr im Übrigen eine weitere Rehabilitation für das vorangegangene 0:5: Die Hoffenheimer schlugen gestern Abend den FC Homburg mit dem gleichen Resultat. Peter H. Eisenhuth





Eintracht Trier – FSV Mainz 05 II 2:2 (2:0)

Éintracht Trier: Lengsfeld – Brighache (25. Kröner), Klinger, Hollmann, Zittlau – Abelski, Di Gregorio – Lewerenz, Kuduzovic (81. Fuchs), Watzka (71. Anton) – Pagenburg.

FSV Mainz 05 II: Mathenia – Kalig, Bell, Schneider, Roßbach – Jeffrey (86. F. Müller), Knopp – Saller (71. Röser), Malli (79. Kupka), Hoilett – Sliskovic.

Schiedsrichter: Moritz Kühlmeyer (Holzhausen). Zuschauer: 2037.

Tore: 1:0 Pagenburg (14.), 2:0 Pagenburg (36.), 2:1 Kalig (57.), 2:2 Hoilett (78.).

Gelbe Karten: Anton, Abelski/ Kalig (1), Knopp (2).