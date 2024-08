Augsburg

Fußball-Bundesliga

Augsburgs Uduokhai kurz vor Wechsel in die Türkei

Von dpa

i Fußball: Bundesliga, FC Augsburg - Werder Bremen, 31. Spieltag, WWK-Arena. Augsburgs Felix Uduokhai reagiert unzufrieden. (zu dpa: «Augsburgs Uduokhai kurz vor Wechsel in die Türkei») Foto: Harry Langer/DPA

Felix Uduokhai plant den nächsten Schritt in seiner Karriere. Er will den FC Augsburg verlassen. Sportdirektor Jurendic rechnet in den nächsten Tagen mit dem Vollzug.