Augsburg (dpa). Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Niklas Dorsch wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom FC Augsburg zum 1. FC Heidenheim. Das gaben beide Clubs kurz nach dem Ende der Transferfrist bekannt. Einen Zugang vermeldete der FCA auch, fürs zentrale Mittelfeld kommt Nigerias Nationalspieler Frank Onyeka (26) vom englischen Erstligisten FC Brentford. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Der 26 Jahre alte Dorsch spielte bereits von 2018 bis 2020 in der zweiten Liga für die Heidenheimer. «Mein Ziel ist es, regelmäßig über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Deshalb habe ich den FCA-Verantwortlichen meinen Wechselwunsch mitgeteilt, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Einsatzzeiten beim FCA in der kommenden Saison nicht so sein werden, wie ich mir das erhoffe», sagte der Mittelfeldspieler.

Fußball: Premier League, England, 18. Spieltag, Manchester City – FC Brentford. Phil Foden (r) von Manchester City gegen Frank Onyeka vom FC Brentford. (zu dpa: «Augsburg gibt Dorsch nach Heidenheim ab – und holt Onyeka») Foto: Martin Rickett/DPA

An dem früheren Jugendspieler des FC Bayern München hatten zuletzt auch der RSC Anderlecht und Hannover 96 Interesse gezeigt.

Robustheit und Präsenz

Derweil freuen sich die Augsburger über den Wechsel von Onyeka. «Die Möglichkeit, Frank Onyeka zum FCA zu holen, war eine Chance, die wir ergreifen wollten. Mit seiner internationalen Erfahrung, seinen athletischen Fähigkeiten und seiner Robustheit bringt er eine starke Präsenz auf den Platz», beschrieb FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic die Stärken des Mittelfeldspielers.

Onyeka wird erst nach der Länderspielpause zum Bundesligisten stoßen, informierten die Augsburger. In der Qualifikation für den Afrika-Cup trifft er mit Nigeria am 7. September auf Benin und drei Tage später auswärts auf Ruanda.