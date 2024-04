Auftrag zur Reinigung und Kamerabefahrung vergeben

Der Werkausschuss beschloss auch, den Auftrag zur Kanalreinigung und Kamerabefahrung der Schmutz- und Mischwasserkanäle mit Hausanschlussleitungen für das Jahr 2024 an die Firma Kuchem GmbH mit Sitz in Neunkirchen-Seelscheid zu vergeben. Die Firma, mit der die VG-Werke bereits öfter zusammengearbeitet hat, machte mit rund 131.000 Euro das wirtschaftlichste von insgesamt drei Angeboten. Die nächste Sitzung des Werkausschusses wird am Mittwoch, 8.