Auftakt ohne Pfrengle

Fällt vorerst verletzt aus: Nico Pfrengle (l.). Foto: Peter H. Eisenhuth

Nico Pfrengle, Neuzugang des FSV Mainz 05 II, hat sich am Samstag im Test bei Rot-Weiss Essen die Bänder im Sprunggelenk mindestens überdehnt, womöglich sogar angerissen und wird dem Regionalligisten beim Saisonauftakt nächsten Samstag nicht zur Verfügung stehen.

"Das ist sowohl für Nico als auch für die Mannschaft sehr schade", sagte Trainer Martin Schmidt, der den vom FCK gekommenen Außenbahnspieler nicht zuletzt wegen dessen peitschenartiger Linksflanken schätzt. Dass Pfrengle in Essen nach 75 Minuten vom Feld ging, hatte mit der Blessur nichts zu tun – "er war vorher mal umgeknickt, hatte aber keine Schmerzen. Erst am Sonntagmorgen war der Knöchel dick und blau".

Die 0:1-Niederlage belastete den Trainer weniger. "In der ersten Halbzeit haben wir nahtlos an die starken Leistungen aus den beiden Testspielen in Salzburg angeknüpft", berichtete Schmidt. "Wir hatten eine sehr gute Ordnung, haben sehr gut aus den Positionen heraus gespielt und haben uns auch so viele Chancen erarbeitet, dass wir eigentlich mit ein oder zwei Toren in die Pause hätten gehen müssen."

Nach dem Seitenwechsel allerdings war davon nicht mehr viel zu sehen. "Da haben wir ein wenig den Faden verloren, und abgesehen von der letzten Viertelstunde war das ziemlich zerfahren", sagte Schmidt. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau "und einer Anhäufung von drei, vier Fehlern in Serie" gerieten die Mainzer in Rückstand (53.).

Danach habe seine Mannschaft noch eine "ganz schwere Zeit durchgemacht, mit vielen Fehlern". Erst nach rund 75 Minuten fangen die Gäste wieder ins Spiel und hatten auch noch einige gute Torgelegenheiten.

Der Einbruch nach der Pause stimmt Schmidt nicht bedenklich. Die jungen Spieler, das wisse er auch aus den Gesprächen mit seinen Schützlingen, seien nach der harten Vorbereitung müde. Das werde sich in den kommenden Tagen jedoch ändern. "Wir fahren jetzt die hohe Belastung zurück, bauen einige kleine, schnelle Spielformen ein, und dann kommt auch die Spritzigkeit zurück", sagte der Coach. "Wir sind fürs erste Saisonspiel bereit."

Peter H. Eisenhuth

FSV Mainz 05 II: Dauth – Schmitt (65. Kupka), Kramer, Kalig, Roßbach – Jeffrey (45. Reljic), Schneider, Knopp (83. Müller) – Hoilett, Röser, Pfrengle (75. Jolic).