Auftakt des Rheingau Musik Festivals

Anzeige

Eltville (dpa). Auch zwei Ministerpräsidenten wollen den diesjährigen Auftakt eines der größten Konzertreigen in Deutschland erleben. Hessens Landesvater Boris Rhein und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Hendrik Wüst (beide CDU) haben sich für das Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals (RMF) an diesem Samstag im Kloster Eberbach bei Eltville im hessischen Rheingau angesagt.

155 Konzerte an 24 Spielstätten beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz umfasst die Veranstaltungsreihe bis zum 7. September. Es ist die 37. Festivalsaison in Schlössern, Kirchen, Weingütern und an anderen Orten. Erstmals gibt es zwei Eröffnungskonzerte – mit unterschiedlichem Programm: Nach dem Auftakt am Samstag im Kloster Eberbach erklingt ein zweites Konzert an diesem Sonntag im Kurhaus Wiesbaden. Beide sind ausverkauft.

Bereits mehr als 100.000 seiner gut 140.000 Eintrittskarten hat das RMF nach eigenen Angaben verkauft. Der Festivaletat belaufe sich auf acht Millionen Euro, wovon nur 25.000 Euro Steuergeld seien. Im Wesentlichen finanzieren Sponsoring, Kartenverkauf und Förderverein den Konzertreigen. Hessens Regierungschef und RMF-Schirmherr Rhein spricht von erstklassiger Musik und einer Kultur, «die ihre volle Kraft entfalten kann, weil sie Menschen erreicht und begeistert. Das Festival strahlt damit weit über die Rheingau-Region und Hessen hinaus».

Vier «Fokus-Künstler» sollen den «Sommer voller Musik» mit jeweils mehreren Mitwirkungen in Konzerten besonders prägen: der Geiger Christian Tetzlaff, die Cellistin Anastasia Kobekina, der Pianist Bruce Liu und die Jazz-Saxofonistin Candy Dulfer. Zu Gast sind zudem laut Programm viele weitere bekannte Musikerinnen und Musiker, zum Beispiel Till Brönner, Julia Fischer, Max Giesinger, Hilary Hahn, Lang Lang, Igor Levit, Daniel Müller-Schott, Anne-Sophie Mutter, Max Mutzke, Martin Stadtfeld und der ebenfalls als Schauspieler bekannte Ulrich Tukur. Auch der Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen hat sich angesagt.

Gegründet worden war das RMF 1988 von dem heute 80 Jahre alten Intendanten Michael Herrmann. Er hatte sich vom Musikfestival des weltbekannten Cellisten Pablo Casals im südfranzösischen Prades inspirieren lassen. In seiner ersten RMF-Saison mit nur 19 Konzerten verbuchte Herrmann vor 36 Jahren nach eigenen Angaben noch ein Minus von 250.000 bis 300.000 Mark. Doch dann sei es auch finanziell bergauf gegangen.

Rheingau Musik Festival