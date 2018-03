Aufstellung erst nach dem Abschlusstraining

Kein Teaser vorhanden

Einer der Spieler aus der Mannschaft der abgelaufenen Saison, die auch Chancen haben, zum Saisonauftakt im Heimspiel gegen den ASV Fußgönheim wieder in der Startformation der Fortuna zu stehen: Serkan Akinci.

Foto: Eßling – Bernd Eßling

Die erste Standortbestimmung in der neuen Saison müssen die beiden Mainzer Landesligisten Fortuna Mombach und Fontana Finthen am Sonntag ganz ohne Derbyreiz bestreiten. Besonders für die Fortuna ist das vielleicht ganz gut so, verlor sie in der vorigen Runde zum Auftakt der Hin- und Rückrunde doch beide Partien gegen den SVW Mainz.

Gegen den ASV Fußgönheim soll im Heimspiel um 15 Uhr trotz noch nicht ganz abgeschlossenem Teamumbau schon die neue Fortuna zu sehen sein: schneller, sicherer, zielstrebiger. "Bei 100 Prozent sind wir noch nicht, aber mit der Vorbereitung bin ich absolut zufrieden", sagt Trainer Thomas Eberhardt.

Eine Stammformation wird es bei den Mombachern nicht geben, Spieler können sich Woche für Woche im Training empfehlen. "Ich entscheide immer erst nach dem Abschlusstraining über die Aufstellung, das ist völlig offen", betont Eberhardt, der deshalb auch nicht vorrechnen kann, wie viele Spieler seiner Mannschaft der Vorsaison am Sonntag noch auflaufen werden. Eine Handvoll dürfte es aber allemal sein. Zuletzt feilte er am taktischen Verhalten und übte die Standards.

Mit üppigen 20 Feldspielern und drei Torhütern geht die Fortuna in eine Saison, die – auch wenn Eber-hardt das Wort vermeidet – nach Platz drei der Vorsaison und den Verstärkungen nur mit dem Aufstieg zufriedenstellend enden kann.

Deutlich unsicherer ist sich Fontana-Trainer Dirk Willems, was er von seiner Mannschaft erwarten kann. Der Umbruch nach dem Abstieg war deutlich, die Leistungen in der Vorbereitung boten Höhen und Tiefen. Und dann bietet der Spielplan zum Start eine Auswärtspartie, die auch noch zum ungewohnten Anstoßzeitpunkt um 13 Uhr beginnt. Dass der Gastgeber Ataspor Worms heißt und Landesliganeuling ist, kommt den Finthern dagegen zugute, denn mit seinem bisherigen Klub TSV Schornsheim absolvierte Willems in der vergangenen Saison zwei Bezirksliga-Punktspiele gegen die Wormser, die beide verloren gingen.