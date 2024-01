Aufs Schwarze gezielt – Royal Enfield Shotgun 650

Royal Enfield will mit dem 650er-Zweizylinder Cruiser „Shotgun 650“ einen weiteren Schritt zum dauerhaften Erfolg machen. Am Preis soll es nicht liegen.

Mit dem neuen Modell „Shotgun 650“ stellt der indische Motorradhersteller Royal Enfield binnen eineinhalb Jahren sein drittes neues Modell vor Foto: Royal Enfield

SP-X/Chennai/Indien. Mit dem neuen Modell „Shotgun 650“ stellt der indische Motorradhersteller Royal Enfield binnen eineinhalb Jahren sein drittes neues Modell vor. Der Cruiser kommt allerdings nicht, wie zuvor die klassische Hunter 350 und die Reiseenduro Himalayan 450, mit einem Einzylinder-Triebwerk, sondern mit einem luft-/ölgekühlten Zweizylindermotor. Der Parallel-Twin leistet 34,6 kW/47 PS bei 7.250 Touren und stemmt ein Drehmoment von 52 Nm bei 5.650 Umdrehungen. Kombiniert wird das Triebwerk mit einem Sechsganggetriebe; der Normverbrauch wird mit 4,5 l/100 km angegeben.

Das Fahrwerk ist konventionell gehalten: Es besteht aus einem Stahlrohrrahmen, einer Showa-USD-Gabel und einer stählernen Zweiarmschwinge Foto: Royal Enfield

Das Fahrwerk ist konventionell gehalten: Es besteht aus einem Stahlrohrrahmen, einer Showa-USD-Gabel und einer stählernen Zweiarmschwinge mit zwei in der Vorspannung einstellbaren Showa-Federbeinen. 12 Zentimeter Federweg vorne und 9 Zentimeter hinten passen zur Fahrzeugkategorie; auch die Sitzhöhe von 79,5 Zentimetern ist ok. Je eine Scheibenbremse vorne und hinten sorgen in Verbindung mit einem Zweikanal-ABS für Verzögerung. Bereift ist die Shotgun mit Pneus der Größe 100/90 R 18 vorne und 150/70 R 17 hinten auf Leichtmetall-Gußrädern. Das fahrfertige Leergewicht wird mit 240 Kilogramm angegeben und das Tankvolumen mit 13,8 Litern, woraus sich eine Reichweite von gut 250 Kilometern ergeben sollte.

12 Zentimeter Federweg vorne und 9 Zentimeter hinten passen zur Fahrzeugkategorie; auch die Sitzhöhe von 79,5 Zentimetern ist ok Foto: Royal Enfield

Die Shotgun kann als Einsitzer, Zweisitzer oder Tourer mit ausreichend Platz für Gepäck gestaltet werden. Die Sitzposition ist aufrecht, die Ausstattung mit LED-Beleuchtung rundum und einem serienmäßigen Instrument für eine Pfeilnavigation in Verbindung mit Smartphone zeitgerecht. Der Preis für Deutschland für die in drei Farben lieferbare Shotgun 650 beginnt bei 7.600 Euro, die Auslieferung soll im Frühjahr beginnen.

Das Cockpit der Shotgun bietet einen anlogen Rundtacho mit kleiner Displayanzeige in seiner Mitte. Rechts daneben gibt es eine kleine Displayanzeige für eine auf dem Smartphone installierte Navigation Foto: Royal Enfield

Ulf Böhringer/SP-X