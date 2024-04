Aufmerksamkeit und Pflege tun gut – Tipp der Woche: Oldtimer-Reifen

Anzeige

SP-X/Frankfurt. Bevor die Oldtimer-Saison startet, sollten Besitzer ihre alten und älteren Schätzchen neben einem allgemeinen Check auch einer Reifen-Kontrolle unterziehen. Es empfiehlt sich eine Überprüfung auf Risse, Beulen oder Fremdkörper im Profil sowie die Anpassung an den richtigen Reifendruck. Oldtimer-Besitzer sollten zudem beachten, dass die Lebensdauer der Pneus trotz der im Vergleich zu einem Neuwagen oftmals geringeren Laufleistung begrenzt ist.

Foto: Michelin

Old- und Youngtimer-Reifen verschleißen in erster Linie durch lange Standzeiten, weiß Reifenhersteller Michelin. Müssen neue Reifen aufgezogen werden, kommen moderne Pkw-Reifen oder spezielle Reifen für Oldtimer in Betracht. Letztere entsprechen optisch den Originalreifen, nutzen aber den aktuellen Stand der Technik. Michelin rät zudem, die Reifenflanken regelmäßig mit Pflegemitteln zu behandeln, um einer Versprödung durch UV-Strahlung vorzubeugen.

Elfriede Munsch/SP-X