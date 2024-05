Plus Aufladung von Verbrennungsmotoren – Wie funktioniert eigentlich? Von Mario Hommen, SP-X Saugmotoren begeistern durch ihre gleichmäßige Kraftentfaltung, eine höhere Leistungsausbeute wird jedoch durch Aufladung erreicht. Zwei Varianten dieser Aufladung haben sich etabliert. Lesezeit: 2 Minuten

SP-X/Köln. Der Name sagt es schon: Verbrennungsmotoren erzeugen ihre Leistung durch die Verbrennung von Kraftstoff in ihren Zylindern. Neben Benzin, Diesel oder Gas wird dafür außerdem noch Sauerstoff benötigt. Dieser gelangt ganz klassisch mit angesaugter Außenluft in den Zylinder, wo sich ein Kolben auf und ab bewegt. Beim Viertaktmotor erzeugt ...