Aufgeräumt und ultraleicht – Canyon Roadlite:ON CF 9 LTD

Das optisch gelungene E-Bike Canyon Roadlite:ON CF 9 LTD bringt lediglich 14,5 Kilogramm auf die Waage Foto: Canyon

SP-X/Koblenz. Der Fahrradhersteller Canyon bringt im Frühjahr 2024 eine besonders leichte Carbon-Variante seiner E-Bike-Reihe Roadlite:ON auf den Markt. Das CF 9 LTD genannte Modell basiert auf einem Vollcarbon-Rahmen, der sich dank fehlender Schweißnähte sowie schicker Charakterlinien optisch deutlich von den Alu-Varianten unterscheidet. Weitere optische Besonderheiten sind ein aufgeräumtes Cockpit, bei dem Vorbau und Lenker eine Einheit bilden, die zudem Kabel und Leitungen integriert. Auf das sonst übliche Display für den E-Antrieb wird verzichtet, lediglich der Daumenhebel zum Einstellen der E-Unterstützung am linken Lenkergriff informiert per integrierter LED-Anzeige über den Akkustand. Zusätzlich kann der Nutzer ein Smartphone per SP-Connect-Halterung mittig auf dem Lenker montieren und dort über einen integrierten USB-Port laden. In den Lenker ist sogar der Frontscheinwerfer integriert, während sich das ovale Rücklicht von Supernova mit Bremslichtfunktion formschön unterm Sattel einschmiegt.

Das Canyon Roadlite:ON CF 9 LTD empfiehlt sich als flottes Alltagsrad Foto: Canyon

Dank Carbon und spartanischer Auslegung wiegt das Roadlite lediglich 14,5 Kilogramm. Mehr als vier Kilogramm gehen allein auf das Konto das Fazua-Antriebs Ride 60 mit einem im Unterrohr integriertem 430-Wh-Akku. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Carbon-Sattelstütze, hydraulische Scheibenbremsen von Magura (MDR-C) sowie das Sram-Schaltwerk X01 Eagle AXS mit 12 Gängen. Leichtbau und die feinen Komponenten haben ihren Preis: Mit rund 5.000 Euro ist das CF 9 LTD deutlich teurer als die Schwestermodelle mit Alurahmen.

Ein besonders schickes Detail ist die aufgeräumte Lenker-Vorbau-Einheit mit integriertem Scheinwerfer Foto: Canyon

Mario Hommen/SP-X