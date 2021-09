Auffinden einer Drohne in Schönecken

Die Polizeiinspektion Prüm wird am Samstag, den 25.09.2021, gegen 18:00 Uhr, über das Auffinden einer Drohne in der Ortschaft Schönecken in Kenntnis gesetzt.

Hierbei gibt der Mitteiler an, dass die Drohne ohne Einwilligung über das Grundstück des Mitteilers geführt wurde und sodann auf besagtem Grundstück zu Boden ging. Daraufhin folgte keine Bewegung mehr der Drohne.

Seitens der Polizeiinspektion Prüm erfolgte die Sicherstellung der in Rede stehenden Drohne. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Der Verantwortliche und/oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



