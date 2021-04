Auffahrunfall / Fahren unter Btm-Einfluss

, 26.04.2021, 07:49h



Wittlich (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der L 28 zwischen Daun und Neunkirchen zu einem Auffahrunfall. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus der VGV Daun musste in Höhe einer Einmündung verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende 20-jährige Pkw-Fahrer, ebenfalls aus der VGV Daun, zu spät und fuhr auf den vorderen Pkw aufgrund unzureichendem Sicherheitsabstand auf. Die Fahrerin des vorausfahrenden Pkws wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden.



Ereignis: Fahrt unter Btm-Einfluss

Ort: Dreis-Brück

Zeit: Mo., 26.04.2021, 12:30h



Zur genannten Zeit wurde eine Pkw-Fahrerin durch die Polizei Daun kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die 20-Jährige aus der VGV Gerolstein unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen.



Rückfragen bitte an die Polizei Daun.

-------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Daun

R. Schmitz, PHK'in

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell