aufdringlicher Bettler „belästigt“ Personen

Bad Sobernheim, Bahnhofsvorplatz (ots) – Am 22.08.2021 wurde hiesige Dienststelle gegen 21:10 Uhr über einen aggressiven, zeitweise bettelnden Mann am Bahnhof in Bad Sobernheim in Kenntnis gesetzt, der auch nach einem Radfahrer getreten habe.