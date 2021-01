Berlin

Trainer-Rückkehr

Aufbruchsstimmung dank Dardai: Bei Hertha „alle motiviert“

Coach Pal Dardai geht die Rettungsmission beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mit Optimismus an. „Wenn ich meine Mannschaft sehe, dann sind alle motiviert. Das sehe ich in den Augen“, sagte der Ungar vor seiner Trainer-Rückkehr am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt.