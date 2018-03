Aus unserem Archiv

Potsdam

Der Wiederaufbau in Afghanistan hat trotz vieler Rückschläge aus Sicht der Bundeswehr deutliche Fortschritte gemacht. So seien mittlerweile 20 von 34 Provinzen frei von Mohnanbau, in zahlreichen Regionen blühe wieder der Handel, sagte der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Rainer Glatz, in einer Bilanz in Potsdam. Gleichzeitig räumte er ein, dass sich die Sicherheitslage in den vergangenen beiden Jahren verschlechtert habe.