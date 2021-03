SP-X/Frankfurt. Für Autofahrer wird das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Reifenauswahl immer wichtiger. So geben in einer von Michelin in Auftrag gegebenen Umfrage 82,7 Prozent der Befragten an, dass langlebige und kraftstoffeffiziente Reifen eine wichtige Rolle spielen. Gut 30 Prozent achten bereits auf die Ökobilanz des Autos beziehungsweise der verwendeten Teile.

77 Prozent der Teilnehmer ergreifen bereits Maßnahmen, um nachhaltig unterwegs zu sein. Davon versuchen 51,1 Prozent, das Auto möglich oft stehen zu lassen. 21,7 Prozent der Befragten verzichten ganz auf die Nutzung eines Fahrzeugs. 18,5 Prozent unternehmen dagegen nichts hinsichtlich einer nachhaltigen Mobilität.

Elfriede Munsch/SP-X