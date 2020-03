Geschäfte, Spielplätze, Reisen

Auf diese Beschränkungen müssen sich die Bürger einstellen

Keine Urlaubsreisen im In- und Ausland, geschlossene Geschäfte und Spielplätze, Besuchsverbot in Kliniken und Seniorenheimen – der Kampf gegen den Coronavirus wird den Bürgern in den nächsten Wochen oder Monaten viel abverlangen.

Lesezeit: 2 Minuten