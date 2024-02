Auf die milde Art – Fahrbericht: Opel Corsa mit 48-Volt- und Vollhybrid-Technik

Opel bietet den Corsa nun als Mildhybrid an Foto: Opel

SP-X/Rüsselsheim. In der Werbung werden die sogenannten milden Hybride gerne als „selbstladend“ angepriesen. Sie gelten als Einstiegsstufe zur E-Mobilität, brauchen keine Ladesäule wie ein echtes E-Auto, müssen auch nicht wie die teuren Plug-In-Hybride per Stecker mit Strom versorgt werden. Die vergleichsweise winzige Batterie mit knapp einer Kilowattstunde wird im Fahrbetrieb ständig nachgeladen, beim Gaswegnehmen bei ausgeschaltetem Benziner oder beim Bremsen. Ein immer wieder stillgelegter Verbrenner braucht kein Benzin, die Physik wird zur Stromquelle.

Der Corsa Hybrid lässt sich vor allem innerorts ähnlich wie ein reines Elektroauto bewegen Foto: Opel

Kein Wunder also, dass Opel jetzt seinem Bestseller Corsa zu Preisen ab rund 26.000 Euro diesen Antrieb spendiert. Die Fahrer eines Kleinwagens sind häufiger im Stadtverkehr unterwegs, profitieren also vom Vorteil des ausgeklügelten Systems. Gut 50 Prozent der Zeit fährt der Corsa Hybrid in diesem Umfeld elektrisch, zwar nur knapp einen Kilometer weit, dafür aber eben immer wieder im Alltagsverkehr.

Die Fahrer eines Kleinwagens sind häufiger im Stadtverkehr unterwegs, profitieren also vom Vorteil des ausgeklügelten Systems Foto: Opel

Hinzu kommt, dass die 48 Volt-Batterie zum Nachladen den 21 kW/28 PS starken E-Motor als Generator nutzt. Der macht eine Lichtmaschine überflüssig, versorgt auch den Anlasser und den Gangwechsel der Doppelkupplungsautomatik. In den üblichen Verbrenner-Mobilen sind das alles Funktionen, die im Betrieb auf den Benzin-Tank zurückgreifen müssen. In Summe sorgt all dies für deutlich geringeren Verbrauch. Beim Vier-Meter-Corsa immerhin eine Ersparnis von gut 18 Prozent. Schon nicht wenig für ein einzelnes Auto, aber gewaltig für einen Massenhersteller wie Opel, dessen Ingenieure ihren Modellen jedes Gramm an weniger CO2 abringen müssen.

Neu Infografiken erklären den Antrieb Foto: Opel

Die diffizile Technik ist sogar vom Fahrer am Steuer erlebbar. Der Corsa Hybrid lässt sich vor allem innerorts ähnlich wie ein reines Elektroauto bewegen. Die sogenannte Rekuperation, also die Rückgewinnung der Energie beim Gaswegnehmen, fällt recht heftig aus. Beim Lupfen des Pedals taucht der Corsa leicht mit nach vorne ein, verzögert umgehend und wird langsamer. Mit etwas Übung ist es möglich, an der roten Ampel zu Stehen zu kommen, ohne das Bremspedal zu berühren. E-Auto-Fahrer kennen das längst, Neulinge werden zunächst fremdeln, bis sie lernen, die neue Welt zu schätzen.

Das Kofferraumvolumen ändert sich nicht Foto: Opel

Unabhängig vom neuen Antrieb, der einige neue Infographiken und hybrid-typische Funktionen mit sich bringt, ist der allseits beliebte Corsa der rollende Beweis, wie erwachsen heutige Kleinwagen inzwischen sind. Jede Menge Assistenzsysteme, souveräne Fahreigenschaften, gefälliges Design und ein wohnlicher Innenraum. Der kleine Verbrenner mit 1,2-Litern-Hubraum, die drei Zylinder unter sich aufteilen, geht in den Hybrid-Varianten ordentlich zur Sache, unter Gaspedal-Stress wird es recht brummig, aber nie nervig. Ein Kleinwagen der Jetzt-Zeit eben.

Die 48 Volt-Batterie nutzt zum Nachladen den 21 kW/28 PS starken E-Motor als Generator Foto: Opel

Der aber seinen Preis hat. Das Topmodell mit dem Kürzel GS ist mit seinem Grundpreis von 30.190 Euro sicher kein Sonderangebot, wer auf Feinheiten wie das tolle LED-Matrix-Licht wert legt, muss nochmal moderate 750 Euro drauflegen. Übrigens: Das Basismodell des Vollstromers Corsa electric ist nur um rund 5.000 Euro teurer. Das lohnt zumindest das Nachdenken über den kompletten Umstieg ins neue Zeitalter.

Opel Corsa Hybrid – Technische Daten:

Fünftürige, fünfsitzige Limousine der Kleinwagenklasse; Länge: 4,06 m, Breite: 1,76 m (mit Außenspiegel 1,96 m), Höhe: 1,46 Meter. Radstand: 2,54 m, Kofferraum-Volumen: 309 – 1.081 Liter

1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 48-Volt-Technik und Mild Hybrid, 74 kW/100 PS, Elektromotor mit 21 kW/28 PS, maximales Drehmoment 205 Nm, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb, 0 – 100 km/h 9,9 s, Vmax: 188 km/h, Verbrauch (WLTP): 4,8 – 4,5 l/100 km, CO2-Emission (WLPT): 108 – 101 g/km, Schadstoffklasse Euro 6e, Effizienzklasse A.

Preis: ab 26.100 Euro

Opel Corsa GS, Mild Hybrid mit 100 kW/130 PS, maximales Drehmoment 230 Nm, 0 – 100 km/h 7,9 s, Vmax: 210 km/h, Verbrauch (WLTP): 4,7 – 4,6 l/100 km, CO2-Emission (WLPT): 106 – 103 g/km, Schadstoffklasse Euro 6e, Effizienzklasse A.

Preis: ab 30.190 Euro

Weitere Motorisierungen:

Opel Corsa 1,2. 55 kW/75 PS, Fünf-Gang-Schaltgetriebe, max. Drehmoment 118 Nm, 0 – 100 km/h 13,2 s, Vmax: 174 km/h, Verbrauch (WLTP): 5,4 – 5,3 l/100 km, CO2-Emission (WLPT): 120 g/km, Schadstoffklasse Euro 6e, Effizienzklasse A.

Preis: ab 20.300 Euro

Opel Corsa 1,2 Turbo: 74 kW/100 PS, Sechs-Gang-Schaltgetriebe, max. Drehmoment 206 Nm, 0 – 100 km/h 9,9 s, Vmax: 194 km/h

Preis: ab 22.180 Euro

Opel Corsa GS 1,2 Turbo mit 8-Stufen-Automatik: 96 kW/130 PS, max. Drehmoment 230 Nm, 0 – 100 km/h 8,7 s, Vmax: 208 km/h

Preis: ab 28.490 Euro

Opel Corsa Electric: Vollelektrische Limousine der Kleinwagen-Klasse, Elektromotor mit 100kW/136 PS oder 115 kW/156 PS, Batterie mit 50 kWh, Reichweite bis 354 bzw. 405 km, Ladeleistung (DC) bis 100 kW, Effizienzklasse A+++, CO2-Emission (WLTP): 0 g/km

Preis: ab 34.650 Euro bzw. 38.045 Euro

Opel Corsa Hybrid – Kurzcharakteristik:

Warum: Weil man auf die reinen E-Auto zwar schon schielt, als Mut und Geld vielleicht fehlen

Warum nicht: Weil man dank der günstiger Leasingraten doch den Sprung zum rein elektrischen Corsa wagen kann

Was sonst: Toyota Yaris Hybrid (ohne 48 Volt Technik), die kommenden Schwestermodelle von Peugeot oder Citroen

Peter Maahn/SP-X