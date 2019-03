Mittelklassekombis sind Kilometerfresser. Der Kia Optima Sportswagon mampft ganz entspannt mit.

SP-X/Köln. In der Breite schwach, dafür in der Spitze stark wie selten: Mittelklasse-Kombis diesseits der Premium-Liga sind in Zeiten des SUV-Booms ein wenig aus der Mode geraten. Viele Hersteller haben ...