Auf der Suche nach neuen Ideen – ZF Hackathon

SP-X/Friedrichshafen. Mit einem Hacker-Wettbewerb will der Automobilzulieferer ZF neue Produktideen entwickeln und Talente an sich binden. Der virtuelle Hackathon findet parallel zur Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas statt (5. bis 7. Januar 2022). Die Sieger erhalten 10.000 Dollar Preisgeld und die Möglichkeit, sich anschließend an der kommerziellen Umsetzung ihres Projekts zu beteiligen. Teilnehmen können Studenten sowie semi-professionelle und professionelle Interessenten, sowohl einzeln als auch im Team ( www.zf-event.com/hackathon).

Holger Holzer/SP-X