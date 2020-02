Auf den Autobahnen im Süden droht Stau

Nicht nur für die Bayern sind die Ferien vorbei, auch viele schneebegeisterte Niederländer machen sich am Wochenende auf den Rückweg aus den Alpen. Wo es eng werden könnte.

Stuttgart/München (dpa/tmn) – Für viele Winterurlauber geht es kommendes Wochenende (28. Februar bis 1. März) aus den Alpen zurück in die Heimat. Entsprechend wird auf den Rückreiserouten im Süden des Landes viel los ein, prognostizieren ADAC und Auto Club Europa (ACE).

Denn in Bayern, Teilen Baden-Württembergs und Teilen der Niederlande enden die Ferien. Das heißt: Staugefahr am Samstag und Sonntag auf den Strecken von den Alpen in Richtung Norden und Westen.

Die Hamburger starten dagegen in ihre zweiwöchige Ferienzeit – und viele Hanseaten zieht es in die Berge. Doch das dürfte sich auf den Fernstraßen nicht so stark bemerkbar machen, sagt der ACE voraus: Auf den Anreiserouten kehre Normalität ein, heißt es. Ebenfalls „normal“ ist das Geschehen am Freitagnachmittag: Zahlreiche Pendler sorgen rund um die großen Städte und auf den Autobahnen für Staugefahr.

Stockender Verkehr und Staus sind – auch aufgrund von Baustellen – besonders auf folgenden Strecken möglich:

A 1 Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Köln A 3 Würzburg – Nürnberg – Passau A 4 Erfurt – Dresden – Görlitz A 5 Frankfurt/Main – Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg A 8 Salzburg – München – Stuttgart A 9 Berlin – Nürnberg – München A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach A 81 Singen – Stuttgart A 93 Kufstein – Inntaldreieck A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen A 96 München – Lindau A 99 Umfahrung München

In Österreich und in der Schweiz kann es auf den Routen aus und in die Wintersportregionen stocken. In Österreich gilt das zum Beispiel für den Fernpass (B 179) und die West- (A 1), Tauern- (A 10), Inntal- (A 12), Brenner- (A 13) sowie Rheintalautobahn (A 14), in der Schweiz für die Gotthard-Route (A 2) und die A 1 von St. Gallen bis Bern.

In Tirol gelten auf bestimmten Strecken an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen Fahrverbote für den Durchgangsverkehr – ausgenommen sind an- und abreisende Urlauber in den betroffenen Zielgebieten.

Bestimmte grenznahe Streckenabschnitte in Österreich sind mautfrei, etwa zwischen Kiefersfelden und Kufstein-Süd auf der Inntal-Autobahn A 12 in Tirol, die West-Autobahn A 1 von Walserberg bis Salzburg-Nord und die Rheintal-Autobahn A 14 von Hörbranz bis Hohenems.