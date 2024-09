Polizei und Einsatzkräfte stehen an einem Bahngleis. Ein 14-jähriges Mädchen ist an einem Bahnübergang in Rees am Niederrhein von einem Zug erfasst und getötet worden. (zu dpa: «Auf dem Weg zur Schule: 14-Jährige stirbt an Bahnübergang») Foto: Arnulf Stoffel/DPA