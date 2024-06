Plus Auf dem Weg zum Computerauto – Fahrzeugsoftware von Bosch Von Hanno Boblenz, SP-X i Bosch arbeitet am Software Defined Vehicle Foto: Bosch Software wird die Fahrzeugentwicklung stärker beeinflussen als jeder neue Antrieb. Die Entwicklung von Programmen und Rechnern ist ein Milliardengeschäft, das sich auch Bosch nicht entgehen lassen will Lesezeit: 3 Minuten

SP-X/Stuttgart. Nur Mechanik und Hardware war vorgestern. In Zukunft zählt die Software zu den wichtigsten und wertvollsten Komponenten eines Autos. Automatisiertes Fahren, Elektrifizierung und die Erwartungen, welche die Besitzer an ihre Autos haben, sind die großen Treiber dieser Entwicklung. Speziell in E-Autos werden schon heute praktisch alle Funktionen digital gesteuert. ...