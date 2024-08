Auf Asphalt nur Nachteile – Offroad-Reifentest

Anzeige

SP-X/München. Geländewagenfahrer sollten bei der Reifenwahl genau überlegen, ob sie sich für Offroad-Reifen der Kategorie AT (All Terrain) oder RT (Rough Terrain) entscheiden. Der TÜV Süd und die Schweizer Zeitschrift Auto Illustrierte haben in einem Praxistest jetzt das Fahrverhalten von normalen Straßen- und Geländereifen verglichen und den Offroad-Spezialisten zumindest im Asphaltalltag ein in vielerlei Hinsicht ungünstigeres Fahrverhalten bescheinigt.

TÜV Süd und Auto Illustrierte haben Offroad-Reifen und Asphalt-Spezialisten miteinander verglichen. Auf der Straße waren der Sommer- und der Ganzjahresreifen die eindeutig bessere Wahl Foto: Auto Illustrierte

Für den Vergleich wurden vier Reifentypen des Herstellers Goodyear in der Größe 265/60 R18 an einem Jeep Grand Cherokee getestet. Neben dem Sommerreifen EfficientGrip 2 SUV und dem Ganzjahresreifen Vector 4Seasons Gen-3 waren der AT-Reifen Wrangler Adventure und der RT-Reifen Wrangler Duratrac am Start.

Letztere hatten bei den Asphalttests deutlich das Nachsehen. Bei der Trockenbremsung von 100 auf null km/h benötigte der 2,7-Tonner mit diesen Reifen 43 bzw. 47 Meter. Mit Sommerreifen waren es 36,4 Meter, mit Ganzjahresreifen 40,4 Meter. Beim Bremsen auf nasser Fahrbahn schnitten Sommer- und Ganzjahresreifen ähnlich gut ab. Der RT-Reifen benötigte hingegen 50,4 Meter, der AT-Reifen sogar 53 Meter. Als weitere Nachteile der Geländereifen wurden ein höheres Gewicht sowie ein höherer Kraftstoffverbrauch und ein lauteres Abrollgeräusch genannt.

Abseits befestigter Straßen hingegen spielten die Geländespezialisten ihre Stärken aus. Beim Anfahren am Berg, Bremsen und Beschleunigen auf losem Untergrund schnitten AT- und RT-Reifen durchweg besser ab. All-Terrain-Reifen, so das Fazit, eignen sich beispielsweise zum Ziehen von Pferdeanhängern auf matschigem Untergrund, während Rogue Terrain-Reifen nur beim Aquaplaningverhalten auf Asphalt und im wirklich harten Offroad-Einsatz Vorteile bieten.

Mario Hommen/SP-X