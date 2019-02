Es hat zwar ein bisschen länger gedauert, als man sich mit dem Markenversprechen „Vorsprung durch Technik“ erlauben darf. Doch jetzt hat endlich auch Audi sein erstes reines Elektroauto fertig: Ende des Jahres kommt der e-tron und macht Jagd auf Tesla & Co.

Berlin (dpa-infocom) - Bislang war Tesla mit elektrischen Autos in der Oberklasse allein auf weiter Flur. Doch so langsam wird es eng in der Komfortzone für Firmenchef Elon Musk. Nicht ...