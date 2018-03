Auch viele Frauen aus Deutschland suchen bei Solwodi Hilfe

Lea Ackermann hat 1987 von Deutschland aus ein weltweites Hilfsnetz für entrechtete, gedemütigte, misshandelte und missbrauchte Frauen gespannt und mit der von ihr gegründeten Hilfsorganisation Solwodi global für den Schutz von Frauen gekämpft, bevor das Wort Globalisierung überhaupt salonfähig war. Die Anfänge reichen ins Jahr 1985 nach Kenia zurück, wo Solwodi aus der Taufe gehoben wurde. Das Kürzel Solwodi steht für die englische Bezeichnung Solidarity with women in distress, zu deutsch: Solidarität mit Frauen in Bedrängnis.

Heute engagiert sich Solwodi allein in Deutschland mit 18 Beratungsstellen und neun Schutzwohnungen für Frauen und Kinder in Gewalt- und Notsituationen. Es sind Betroffene von Menschenhandel, Zwangsheirat, Ehrenmord und – wie bei den Anfängen in Kenia – Prostitution, derer sich Solwodi annimmt.

Im vergangenen Jahr haben sich 2471 Frauen aus 109 verschiedenen Ländern an Solwodi in Deutschland gewandt, um sich beraten zu lassen oder ganz konkret um Schutz zu suchen. Das ist nochmals eine Steigerung gegenüber 2016, als 2295 Frauen aus 104 Ländern Hilfe suchend die Beratungszentren konsultierten. 828 der im vorigen Jahr mit Solwodi in Kontakt getretenen Frauen kommen aus Afrika, davon 383 aus Nigeria, 529 Frauen, sind in einem EU-Land beheimatet, davon 208 in Rumänien. Bei 135 Frauen, die mit Solwodi in Kontakt traten und Hilfe benötigten, handelt es sich um Deutsche. ww