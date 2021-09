Thessaloniki

Tischtennis

Auch Top-16-Turnier ohne Ovtcharov und Boll

Nach ihrem Verzicht auf die Mannschafts-EM in Rumänien werden die beiden deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov auch an diesem Wochenende beim europäischen Top-16-Turnier in Thessaloniki fehlen.