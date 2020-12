Auch Serie A gestartet: Remis zwischen FC Turin und Parma

Archivierter Artikel vom 20.06.2020, 21:34 Uhr

Nach langer Pause wegen der Corona-Pandemie hat nun auch in Italien die höchste Fußball-Liga wieder den Spielbetrieb aufgenommen. Dabei trennte sich der FC Turin vor leeren Rängen 1:1 (1:1) von Parma Calcio.

Es war an diesem Wochenende das erste von vier Nachholspielen, die vor vier Monaten im besonders stark betroffenen Norden des Landes abgesagt worden waren. Der 27. von 38 Spieltagen beginnt dann am Montag. Zunächst war der nationale Pokal-Wettbewerb beendet worden, dabei gewann der SSC Neapel am Mittwoch das Finale gegen Juventus Turin.

Rekordmeister Juventus führt in der Serie A mit 63 Punkten die Tabelle an, nur einen Zähler dahinter folgt Lazio Rom. Der Spitzenreiter um Superstar Cristiano Ronaldo greift an diesem Montag beim FC Bologna wieder ins Meisterschaftsgeschehen ein.

Am Samstagabend spielten noch Hellas Verona und Cagliari Calcio gegeneinander. Am Sonntagabend trifft Atalanta Bergamo mit dem deutschen Profi Robin Gosens auf Sassuolo Calcio, danach tritt Inter Mailand gegen Sampdoria Genua an.