Scheskasgan

Er strahlte und winkte: „Astro-Alex“ ist sicher von der Raumstation ISS zurückgekehrt. Nach sechseinhalb Monaten im All ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst mit zwei weiteren Raumfahrern sicher auf der Erde gelandet. Seine Sojus-Raumkapsel schlug am Donnerstag gegen 6.00 Uhr (MEZ) planmäßig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf. Nach seiner Rückkehr kann Gerst Weihnachten bei der Familie feiern. Die Mission sei noch nicht zu Ende, noch müssten die Ergebnisse ausgewertet werden, sagte Gerst nach der Landung.