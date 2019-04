Miami

BLAST Pro Series Miami 2019

Astralis auch in Miami in gewohnter Favoritenrolle

Bei internationalen Turnieren in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) gibt es derzeit eigentlich nur einen Favoriten. Das dänische Team Astralis geht dementsprechend aussichtsreich auch in die BLAST Pro Series Miami 2019, die am Freitag und Samstag stattfindet.

dpa 11.04.2019, 13:36 Uhr