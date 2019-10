Sheffield

Arsenal patzt in Sheffield – Özil wieder nicht im Kader

Ohne den erneut nicht berücksichtigten Ex-Weltmeister Mesut Özil hat der FC Arsenal einen weiteren Rückschlag in der Premier League eingesteckt. Die Gunners verloren bei Sheffield United 0:1 und blieben damit auch im vierten Auswärtsspiel in Serie ohne Sieg. Mit 15 Punkten liegt Arsenal auf dem fünften Platz. Sheffield rückte dank des Siegtreffers von Lys Mousset auf Platz neun vor. Özil gehörte wie auch Shkodran Mustafi dem Arsenal-Kader erneut nicht an. Als einziger deutscher Akteur hütete Torhüter Bernd Leno das Arsenal-Tor.