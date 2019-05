Passau

Im Falle des mysteriösen Passauer Leichenfundes ist seit Montag klar, dass zwei der Getöteten aus dem Westerwaldkreis stammen. In einem Gästezimmer einer Passauer Pension hatte ein Zimmermädchen am Samstag einen toten Mann und zwei tote Frauen gefunden. Nun steht fest, dass der aufgefundene 53-jährige Mann und eine 33-jährige Frau aus einem Dorf in der Verbandsgemeinde Hachenburg stammen.