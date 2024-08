Ein Blick auf die Unwetterschäden und Aufräumarbeiten auf der Arlbergpassstraße in Klösterle. Die Passstraße über den Arlberg in Österreich ist nach einem schweren Unwetter gesperrt. Die Verbindungsroute zwischen den westlichen Bundesländern Vorarlberg und Tirol wurde durch Erdrutsche blockiert. An einer Stelle wurde die Fahrbahn unterspült. (zu dpa: «Arlberg-Route in Österreich vorerst nur nachts offen») Foto: Bernd Hofmeister/DPA