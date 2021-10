Argentinien schlägt Peru vor heimischen Fans

Die argentinische Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi hat sich in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar gegen die Auswahl von Peru durchgesetzt.

Lautaro Martínez von Inter Mailand traf am Donnerstag im Stadion El Monumental in Buenos Aires in der 42. Minute per Kopfball nach einem Querpass von Nahuel Molina zum 1:0-Endstand.

Nach einem Foul des argentinischen Torhüters Emiliano Martínez gegen den Ex-Schalker Jefferson Farfán in der 62. Minute verschoss Yoshimar Yotún den Strafstoß über das Tor der Gastgeber und vergab damit die Chance auf den Ausgleich.

In der WM-Qualifikation steht die Albiceleste in Südamerika nach Brasilien auf Platz zwei der Tabelle. Peru liegt vor Außenseiter Venezuela an vorletzter Stelle.

