Verbogene Gerüstteile hängen an dem Pfeiler der Leverkusener Brücke. An der alten Leverkusener Rheinbrücke der Autobahn 1 ist es zu einem schweren Unfall mit einem Totem und mehreren Verletzten gekommen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren bei dem Arbeitsunfall Bauarbeiter betroffen. (zu dpa: «Arbeitsunfall an Leverkusener Brücke: Toter und Verletzte») Foto: Federico Gambarini/DPA