So kam es Freitag- und Samstagnacht zu insgesamt 12 Einsätzen wegen ruhestörendem Lärm. In den meisten Fällen konnte die Polizei die Ruhe vor Ort herstellen. In 2 Fällen musste Polizei wiederholt vor Ort erscheinen und die alkoholisierten, nicht immer einsichtigen jungen Leute zur Ruhe ermahnen.



Schalkenbach. Am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr, stürzte in einem Waldgebiet bei Schalkenbach auf einem unbefestigten Waldweg eine 51-jährige Radfahrerin aus Königsfeld ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich so schwer, dass sie nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Remagen, zur weiteren Behandlung, abtransportiert wurde.



Dernau. Am Sonntagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Kradfahrer die Kreisstraße 35 in Richtung Esch. In Höhe des Aussichtspunktes, in einer Linkskurve, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er zog sich hierbei diverse Frakturen und Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in das Krankenhaus Bad Neuenahr verbracht. Am Krad entstand Totalschaden.



Bad Neuenahr. Am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, wurde in Bad Neuenahr ein 19-jähriger Mann grundlos von einem unbekannten männlichen Täter angegriffen und geschlagen. Bei dem sich anschließenden Gerangel wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Die Polizei sucht nun den unbekannten Täter. Dieser wurde wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, 180 cm groß, kurz geschorene blonde Haare, trug ein schwarzes Base- Cap. Der 19-jährige blieb bei dem Angriff glücklicherweise unverletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.



