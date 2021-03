Feste Pausen bei Tragepflicht

Arbeitgeber muss Tragezeiten für FFP2-Masken festlegen

In bestimmten Fällen müssen Beschäftigte am Arbeitsplatz eine FFP2-Maske tragen. Dann müssen Arbeitgeber aber prüfen, wie lange Beschäftigte die Maske jeweils am Stück tragen können.