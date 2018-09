Apple geht mit großen iPhones ins Weihnachtsgeschäft

Cupertino

Apple setzt für das Weihnachtsgeschäft auf iPhones mit großen Bildschirmen. Die neuen Modelle verzichten zudem komplett auf den Home-Button. In die Apple Watch baute der Konzern erstmals auch ein EKG-Messgerät ein. Die Funktion wird aber zunächst nur in den USA verfügbar sein, wo sie von der Gesundheitsaufsicht FDA freigegeben wurde. Das teuerste der neuen iPhones – ein Xs Max mit 512 Gigabyte Speicher – wird in Deutschland 1649 Euro kosten. Die Preise für das günstigste Modell Xr starten bei 849 Euro.