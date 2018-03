Aus unserem Archiv

Antwerpen

Krisensitzung bei den Opelanern: Mitarbeiter und Gewerkschafter aus Deutschland und Belgien sind in Antwerpen zusammengekommen. Sie wollen klären, wie sie vorgehen wollen, nachdem Opel-Chef Nick Reilly das Aus des Werks in der flämischen Hafenstadt angekündigt hatte. Die Opelaner werten diesen Schritt als Wortbruch. Reilly verteidigte seine Pläne: Angesichts des erwartet schwachen westeuropäischen Marktes in den kommenden Jahren müssten die Kapazitäten gesenkt werden.