Leyla Lahouar, Reality-TV-Darstellerin und Influencerin, nimmt an einem Foto-Shooting teil. Die in Bad Homburg geborene Hessin war 2024 Teilnehmerin des RTL-Dschungelcamps, wo sie den zweiten Platz erreichte. 2023 war sie eine der Kandidatinnen der RTL-Show "Der Bachelor". 2022 nahm Lahouar an der Show "Ex on the Beach" teil. (zu dpa: «Antrag im «Big Brother»-Container: Leyla sagt «Ja» zu Mike») Foto: Arne Dedert/DPA