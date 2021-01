Antonio Rüdiger: DFB-Team bei EM 2021 kein Topfavorit

„Da sehe ich noch andere Teams ein wenig vor uns“, sagte der Abwehrspieler des englischen Premier-League-Clubs FC Chelsea in einem Interview mit dfb.de. Dass das Turnier durch die Corona-Pandemie verschoben wurde, sei aber gerade für das junge deutsche Team nicht „so schlecht. Niklas Süle kommt zurück, auch Leroy Sané. Jetzt müssen wir sehen, wie sich das Jahr bis zur EM gestaltet.“

Für Rüdiger geht es noch am 19. Juli im Halbfinale des FA Cups gegen Manchester United. In der Liga ist die Champions-League-Qualifikation das Ziel. „Wir sind auf einem guten Weg. Aber wir haben auch noch zwei schwere Spiele vor der Brust, gegen Liverpool und Wolverhampton. Das Gute ist, wir haben es in der eigenen Hand“, sagte der frühere Bundesliga-Profi, der sich nach Verletzungen zu Saisonbeginn wieder ins Team zurückgekämpft hat: „Aber noch habe ich nicht die gleiche Stärke wie davor. Daran will und muss ich arbeiten.“

© dpa-infocom, dpa:200718-99-839262/2