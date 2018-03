Natalja Antjuch aus Russland ist Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden. Die WM-Dritte gewann in London in der persönlichen Bestzeit von 52,70 Sekunden.

Natalia Antjuch rettet ihren Vorsprung gegenüber Lashinda Demus bis ins Ziel.

Foto: Christophe Karaba – DPA

Silber ging an Weltmeisterin Lashinda Demus aus den USA (52,77), Bronze an die Tschechin Zuzana Hejnova (53,38). Eine deutsche Teilnehmerin war nicht am Start.