Aus unserem Archiv

Berlin

Die Bundeswehreinsatz in der Türkei wird früher als geplant verlängert und sogar erweitert. Das Kabinett will heute zusätzlich den Einsatz deutscher Soldaten in «Awacs»-Aufklärungsflugzeugen der Nato beschließen. Der Bundestag kann dann schon im November statt wie ursprünglich geplant im Dezember über den Einsatz abstimmen. Bisher unterstützt Deutschland mit 250 Soldaten, sechs «Tornado»-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug vom türkischen Stützpunkt Incirlik aus die Angriffe.