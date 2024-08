Nach der Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest liegen in der Nähe des Tatorts Blumen auf einem Gehweg in der Solinger Innenstadt. Bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen hat es Todesopfer und Verletzte gegeben. Die Polizei löste Großalarm aus. (zu dpa: «Anschlag in Solingen - Terror-Motiv nicht ausgeschlossen») Foto: Christoph Reichwein/DPA