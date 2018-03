Aus unserem Archiv

Dortmund

Am vierten Verhandlungstag im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund werden die ersten prominenten Zeugen erwartet. Das Dortmunder Schwurgericht will heute die Profis Marc Bartra und Pierre-Emerick Aubameyang vernehmen. Bartra wurde bei dem Attentat im April 2017 schwer am Unterarm verletzt. Der wegen Mordversuchs in 28 Fällen angeklagte Sergej W. hat im Prozess gestanden, die drei selbst gebauten Splitterbomben gezündet zu haben, als der Mannschaftsbus des BVB am 11. April 2017 gerade am Teamhotel abgefahren war.