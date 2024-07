Wacken

Heavy Metal Fans kommen

Anreise zum Wacken Festival läuft ohne Probleme an

Von dpa

i Besucher des Heavy-Metal-Festivals Wacken Open Air (W:O:A) stehen in einer Schlange. Die Anreise zu einem der größten Musikfestivals der Welt beginnt. (zu dpa: «Anreise zum Wacken Festival läuft ohne Probleme an») Foto: Daniel Bockwoldt/DPA

Es wird keine Schlammschlacht in diesem Jahr bei der Anreise zum Wacken Festival. So viel steht angesichts der Wetterprognosen fest. Alles läuft glatt an.