Sie war lange verletzt. Jetzt setzt Anna-Lena Friedsam ihr Tennis-Comeback in Hamburg fort.

Tennis, Damen: Billie Jean King Cup - Qualifikationsrunde, Qualifikation, Friedsam (Deutschland) - Maia (Braisilien): Anna-Lena Friedsam feiert einen Punkt. (zu dpa: «Anna-Lena Friedsam mit Wildcard bei Tennisturnier in Hamburg»)

Tennis, Damen: Billie Jean King Cup - Qualifikationsrunde, Qualifikation, Friedsam (Deutschland) - Maia (Braisilien): Anna-Lena Friedsam feiert einen Punkt. (zu dpa: «Anna-Lena Friedsam mit Wildcard bei Tennisturnier in Hamburg») Foto: Andre Penner/DPA

Anzeige

Hamburg (dpa/lno). Anna-Lena Friedsam (30) erhält als weitere Spielerin neben Olympiasiegerin Belinda Bencic eine Wildcard für das ITF-Tennisturnier in Hamburg. Für die ehemalige Weltranglisten-43. ist es die zweite Veranstaltung nach ihrer sechsmonatigen Pause wegen einer Verletzung an der Patellasehne. Das ITF-75-Turnier ist mit 60.000 Euro dotiert. Es beginnt am Sonntag und läuft bis zum 3. November.

Prominenteste Teilnehmerin ist die Schweizerin Bencic, die vor sechs Monaten ihre Tochter Bella zur Welt brachte. Die ehemalige Nummer vier der Weltrangliste gibt in der Hansestadt ihr Comeback. Weitere Wildcards gingen in Abstimmung mit dem Deutschen Tennis Bund an die DTB-Talente Julia Stusek (16) und Carolina Kuhl (19).